Já viu a camisola que Cristina Ferreira usou? Qualquer mulher vai querer uma igual!

Hoje, no programa "Dois às 10", Cristina Ferreira brilhou com uma camisola branca da marca Twinset. Com detalhes em renda e folhos, a camisola usada pela apresentadora é a escolha perfeita para receber a primavera. Super versátil, dá para combinar com calças de ganga e ténis para um look mais descontraído ou com umas calças mais formais para ocasiões especiais. A camisola que a Cristina Ferreira usou é a definição de equilíbrio entre elegância, conforto e versatilidade. E para quem ficou com vontade de a ter no armário, ela está à venda na loja Casiraghi Forever.