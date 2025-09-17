Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava
Há 1h e 7min
«Há limites que o jogo não deve ultrapassar!»: Estas são as várias opiniões sobre a polémica relação entre Liliana e Fábio no «Secret Story 9»
Há 1h e 17min
Cláudio Ramos reage às imagens entre Liliana e Fábio: «Não gostava de atacar já a Liliana»
Há 1h e 17min
Pedro Jorge está a apaixonar-se por Ana? Ex-concorrente reage: «Acho que está a gostar…»
Há 1h e 29min
Cláudio Ramos reage a dinâmica dentro do «Secret Story 9»: «Está-me a dar cabo da cabeça»
Há 1h e 34min
«É uma brincadeira dar beijos na boca?!»: Cláudio Ramos mostra indignação ao assistir ao primeiro beijo do «Secret Story 9»
Há 1h e 40min
Ex-concorrente reage ao primeiro beijo na boca do «Secret Story 9»: «Há pessoas que estão loucas»
Há 1h e 41min
Renata Reis aponta o expulso mais provável do «Secret Story 9»: «Tenho a certeza que é o…»
Há 1h e 44min
Aos 84 anos, José continua a trabalhar porque recebe apenas 300 euros de reforma: «Tenho de ganhar algum»
Há 1h e 44min