Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

E se lhe contássemos que a máquina de lavar roupa tem uma opção escondida para eliminar nódoas?

Ontem às 17:00

Ex-concorrente do «Big Brother Famosos» anuncia noivado: «O nosso para sempre começa agora»

Ontem às 16:38

Antes de ir ao multibanco, faça isto ou arrisca-se a perder dinheiro

Ontem às 16:00

Antes de anunciar a separação, Marco Costa deixou escapar algo: "Estou perdido"

Ontem às 15:00

«Disse-lhe que o pai tinha de ir ganhar dinheirinho»: Filho de Manuel Melo pediu ao ator para não entrar na «1.ª Companhia»

Ontem às 14:47

Ex-concorrente de reality shows surge em foto e gera reações: "Confesso que não estava à espera"

Ontem às 14:00

Foi estrela infantil em Portugal e aos 18 anos descobriu que os pais lhe tinham deixado 14 euros na conta: «Perdoar até posso, esquecer nunca»

Ontem às 12:28

Inconsolável. Manuel Melo desaba em lágrimas e emociona Cristina Ferreira: «Por isso é que me dói tanto»

Ontem às 11:55

Manuel Melo recorda alerta de Maria Botelho Moniz: “Percebi que se passava alguma coisa”

Ontem às 11:38

Emocionado, Manuel Melo assiste a imagens e confessa: “Preferia não ver isto”

Ontem às 11:37

Manuel Melo não consegue conter as lágrimas e toca Cristina Ferreira: "Dói tanto"

Ontem às 11:31

Manuel Melo fala sobre momento de viragem na “1.ª Companhia": “Senti que mudou a energia”

Ontem às 11:27