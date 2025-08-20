Lembra-se da 'Menina da Meteorologia'? Veja como está passados 34 anos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:03

Quem acompanhou a televisão portuguesa nos anos 90 lembra-se certamente de Alexandra Fernandes, a carismática 'Menina da Meteorologia' que durante mais de uma década entrou diariamente nas casas dos portugueses. O rosto familiar da SIC começou por ser modelo ainda na adolescência, descoberta por um fotógrafo inglês durante umas férias no Algarve, e cedo percebeu que o destino a empurrava para o mundo da comunicação. Contudo, os seus sonhos de menina eram outros: queria ser médica veterinária e cientista, mas a vida acabou por a levar para caminhos inesperados.

Aos 18 anos, licenciou-se em Engenharia Alimentar, área que sempre viu como uma segurança profissional, mas foi a televisão que a tornou uma figura querida do público. A estreia deu-se como assistente de Herman José, experiência que abriu portas para o casting da meteorologia da SIC em 1991. Alexandra recorda com humor esse período: «Passámos o casting e fizemos um curso… éramos nós que escrevíamos os textos». Ao longo de 10 anos a apresentar o tempo, ficou conhecida pela naturalidade e pelo sorriso, embora nem sempre a tarefa fosse fácil: «Tínhamos de apontar para um mapa e não era só para o telespetador».

Rapidamente ganhou notoriedade, sendo apelidada de «Pamela Anderson de Carnaxide» pela sua imagem marcante e presença constante. Mas Alexandra não se ficou pela meteorologia. Participou em novelas como «Médico de Família», em programas de entretenimento e até em concursos televisivos da TVI, como o «Fear Factor – Desafio Final». A aventura na «Quinta das Celebridades 2» levou-a até à sétima semana, mostrando mais uma vez a sua versatilidade e capacidade de se reinventar.

Hoje, longe dos estúdios e das câmaras, Alexandra construiu uma vida estável e madura. É Relações Públicas de uma cadeia de hotéis no Algarve, está a tirar um mestrado em Nutrição e vive plenamente a maternidade com a filha Ana Carolina, já adolescente. Como gosta de sublinhar, está «livre para amar» e encara esta fase como uma nova etapa, mais serena mas igualmente preenchida.

De modelo a engenheira, de apresentadora a mãe e profissional dedicada, Alexandra Fernandes é verdadeiramente a mulher dos sete ofícios. Uma figura que marcou a televisão nacional e que continua a inspirar pela forma como soube conjugar a visibilidade pública com a construção de uma vida sólida e autêntica.

Percorra a galeria acima e veja como mudou Alexandra Fernandes com o passar dos anos.

