Leve, segura e organizada: a mala que parece feita à medida da Ryanair

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta mala de cabine tem conquistado os viajantes que procuram cumprir as medidas exigidas por companhias como a Ryanair (55 x 40 x 20 cm), sem abdicar do estilo nem da funcionalidade. Custa atualmente 32€, pesa apenas 2,7 kg, tem 44 litros de capacidade e está disponível em várias cores, como azul-marinho, preto, rosa ou turquesa. Feita em material resistente, com rodas giratórias de 360º e fecho numérico integrado, oferece praticidade e segurança. No interior, destaca-se pelos compartimentos bem organizados e forro completo. Com mais de 500 avaliações e uma média de 4,5 estrelas, é elogiada por ser “espaciosa”, “fácil de usar” e “bonita” — e mais de 50 pessoas já a compraram no último mês.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.