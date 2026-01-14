Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
«Abandonado no altar»: ex-concorrente do «Big Brother» sofreu desgosto de amor que o deixou sem dinheiro e a viver em casa dos pais
Há 2h e 15min
Aos 81 anos, atriz da TVI é casada com um homem 15 anos mais novo: «Houve quem me avisasse de que ia ficar abandonada»
Há 3h e 25min
Homem abusa da filha e do neto durante 30 anos: “Amedrontava toda a família para que ninguém dissesse o que se passava”
Hoje às 12:31
Foi ao hospital com uma dor nas costas, mas foi apanhada na casa de banho a tentar desfazer-se de um bebé na sanita
Hoje às 12:26
Pais procuram a pessoa que impediu a filha de morrer na autoestrada depois de um grave acidente de viação
Hoje às 11:53
Pai de jovem de 18 anos vítima de acidente de viação grave relembra: “Estava desfigurada”
Hoje às 11:52