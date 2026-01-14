Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Descobrimos isto em 2025 e ainda usamos em 2026. Nunca mais lavámos loiça sem ele

Há 1h e 13min

Se só conhece o bicarbonato de sódio, vai ter de experimentar o percarbonato de sódio

Há 2h e 13min

«Abandonado no altar»: ex-concorrente do «Big Brother» sofreu desgosto de amor que o deixou sem dinheiro e a viver em casa dos pais

Há 2h e 15min

É assim que se consegue impedir que bichos-da-prata apareçam nas gavetas

Há 3h e 13min

Aos 81 anos, atriz da TVI é casada com um homem 15 anos mais novo: «Houve quem me avisasse de que ia ficar abandonada»

Há 3h e 25min

Proteja-se das burlas. Não levante dinheiro sem antes fazer isto

Hoje às 14:00

Homem abusa da filha e do neto durante 30 anos: “Amedrontava toda a família para que ninguém dissesse o que se passava”

Hoje às 12:31

Foi ao hospital com uma dor nas costas, mas foi apanhada na casa de banho a tentar desfazer-se de um bebé na sanita

Hoje às 12:26

O 'milagre' que salvou Beatriz momentos depois de sofrer um grave acidente de viação

Hoje às 12:15

Pais procuram a pessoa que impediu a filha de morrer na autoestrada depois de um grave acidente de viação

Hoje às 11:53

Pai de jovem de 18 anos vítima de acidente de viação grave relembra: “Estava desfigurada”

Hoje às 11:52

Aos 18 anos, quando ninguém acreditava, Beatriz venceu a morte

Hoje às 11:34