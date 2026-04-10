Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Loiro e com tranças: Tiago já foi assim e ninguém reconheceria o concorrente do "Secret Story 10"

Há 7 min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Deixei de lado as marcas de luxo: O champô de supermercado que realmente limpa a raiz oleosa

Há 39 min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Secret Story, Ariana reage a hipótese sobre Diogo e Eva: «Ficaria sem palavras»

Há 52 min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A pergunta de Cristina Ferreira que deixou Ariana sem reação: «Não se explica»

Há 2h e 29min
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A primeira entrevista de Ariana após ser expulsa do Secret Story - Veja a conversa completa

Há 2h e 42min

Fora do Secret Story, Ariana fala de Eva e expõe Diogo: «Ele efetivamente mentia-lhe»

Há 2h e 46min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

«Quem é que achas que ele vai procurar primeiro?»: Ariana é confrontada sobre escolha de Diogo

Há 2h e 56min

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos não contêm o riso após resposta de Ariana

Há 3h e 11min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Após sair da casa, Ariana fala sobre o envolvimento com Diogo: “Fui burrinha”

Há 3h e 11min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Cristina Ferreira termina entrevista a Ariana com pedido que envolve Diogo

Há 3h e 11min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Após ver tudo, Ariana já tomou uma decisão em relação a Diogo

Há 3h e 15min

Ariana expõe o que aconteceu entre si e Diogo e acusa-o de mentir a Eva: “Ele mentia-lhe”

Há 3h e 15min