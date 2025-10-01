Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Há 2 min

Saiba porque não é recomendável colocar a máquina de lavar a roupa na cozinha

Há 1h e 5min

Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não faz doer»

Há 1h e 22min

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

Há 2h e 5min

Há um regresso que ninguém esperava nas tendências de outono 2025

Há 3h e 5min

Esta foi a última publicação de Luís Aleluia antes de pôr termo à vida. Houve um pormenor que não escapou aos mais atentos

Há 3h e 53min

Mãe trava «pacto de morte» entre alunos de escola em Viseu

Hoje às 14:05

Nunca mais se incomode com nódoas fora de casa – leve este produto do LIDL na carteira

Hoje às 14:00

"É incrível e tem um preço magnífico": este tablet Samsung está 100€ mais barato

Hoje às 13:06

Alunos de escola em Viseu fazem facto de morte. Já morreram dois e quatro tentaram pôr termo à vida

Hoje às 12:35

Cristina Ferreira sobre a absolvição de Joana Marques: «O humor inteligente é aquele que não ofende»

Hoje às 12:32

Cristina Ferreira reage à absolvição de Joana Marques no processo com os Anjos: «É uma opinião minha muito pessoal»

Hoje às 12:31