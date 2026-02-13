Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Foi um galã dos «Morangos com Açúcar» e hoje não esconde o amor ao lado do namorado: «Gosto tanto»
Há 56 min
Depois de expor traição publicamente, mulher de ex-concorrente do "Big Brother" dá nova oportunidade ao amor
Há 1h e 11min
Instrutor Andrade abre a porta de casa. Tem dois filhos adultos e também são militares
Há 3h e 49min
Guilherme, de nove anos, quer concretizar três sonhos antes da cirurgia que pode pôr a sua vida em risco
Hoje às 11:57
Guilherme, de nove anos, emociona com testemunho: “A esclerose não me deixa jogar à bola”
Hoje às 11:41
Depois de ter demonstrado opiniões conservadoras, Francisco Rodrigues dos Santos é questionado sobre o casamento homossexual
Hoje às 11:30