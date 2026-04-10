Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Idosa regressa a casa pela primeira vez após incêndio devastador: «Não quero ver mais nada»

Há 48 min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Com o filho preso, Sílvia descobriu que tinha cancro: “Não dá para pensar no meu problema oncológico”

Há 1h e 7min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Após anos de violência, filho de Sílvia foi preso: “Eu tenho esperanças que volte”

Há 1h e 14min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Sílvia tem medo do filho bipolar: “Dormia e debaixo da cama tinha uma mochila preparada para correr dali para fora”

Há 1h e 20min
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Aos 80 anos, Maria de Lurdes ficou sem nada e foi acolhida pelo neto

Há 1h e 22min

Emocionada, Maria de Lurdes visita, pela primeira vez, a casa que perdeu num incêndio: “As minhas coisinhas…”

Há 1h e 36min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Aos 80 anos, Maria de Lurdes perdeu a casa num incêndio

Há 1h e 38min

Ao lado da mulher, Sérgio Duarte fala de Catarina Miranda: “Nunca disse isto à Vanda”

Há 1h e 53min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Sérgio Duarte revela motivo da zanga com Catarina Miranda: «Estou a assumir a culpa»

Há 1h e 59min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Sérgio Duarte expõe toda a verdade sobre polémica com Catarina Miranda

Há 2h e 4min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Sérgio Duarte admite ter errado com Catarina Miranda

Há 2h e 4min

Ex-concorrente do “Big Brother” espera mais um filho

Há 2h e 13min