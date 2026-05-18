Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Ao lado do marido, Maria Francisca de Bragança preside a cerimónia em representação do pai, D. Duarte Pio

Há 1h e 49min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Patrícia é enfermeira e descobriu a morte do marido no hospital onde trabalhava

Há 2h e 19min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Patrícia tinha 25 anos quando perdeu o marido num acidente de mota

Há 2h e 20min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Pai viu o filho ficar incapacitado aos 20 anos: “Algo mais havia de ser feito e não está a ser feito”

Há 2h e 30min
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Paulo deixou de falar e de andar aos 22 anos devido a inflamação

Há 2h e 36min

Estes candeeiros acabaram com o pesadelo de ter ventoinhas e ventiladores espalhados pela casa

Há 2h e 48min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Gémeas cegas explicam como percebem as diferenças entre si: “Sei que ela é diferente de mim”

Há 2h e 55min

Gémeas Márcia e Sara são cegas, mas conseguiram o inacreditável

Há 3h e 11min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Ninguém resiste a esta receita de bolo de mel do Chef Hernâni Ermida

Há 3h e 16min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Antes de entrar no Desafio Final, Afonso Leitão recebeu sério aviso de Catarina Miranda: «Ele sabe»

Há 3h e 27min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Emocionante. Rosinha deixa estúdio em lágrimas: "Ele já tinha partido"

Há 3h e 27min

Emocionada, Rosinha dirige mensagem à TVI: “Nunca na minha vida imaginei”

Há 3h e 44min