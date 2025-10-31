Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Posso pôr toalhas e camisolas na mesma máquina?

Há 3h e 38min

Depois dos 40, este exercício pode ser ainda mais benéfico que o pilates

Hoje às 16:30

É possível perder peso na menopausa se eliminar estes três alimentos

Hoje às 16:00

Morreu Didi, jogador de 6 anos que comoveu Gaia e conheceu Cristiano Ronaldo: «Há dores que não se explicam»

Hoje às 15:53

Sob a 'proteção' de Diogo Jota. Nova foto de Rute Cardoso tem simbolismo comovente

Hoje às 15:38

É seguro deixar um aquecedor ligado durante toda a noite no quarto?

Hoje às 15:30

Como eliminar o cheiro a mofo da roupa guardada sem precisar de lavar

Hoje às 15:00

Jovens nascidos após 2007 vão ser afetados por nova regra nas Maldivas

Hoje às 14:30

Burlão que se fez passar por Cláudio Ramos roubou 27 mil euros a mulher que pensava namorar com o apresentador

Hoje às 14:24

Aspirador de mão com escova motorizada acaba com pelos entranhados em estofos

Hoje às 13:14

Burlão usou identidade de Cláudio Ramos e enganou mulher: «Foi dizer à minha mãe que era minha namorada»

Hoje às 12:52

«Que animais são esses?»: fora do «Secret Story», Mariana mostra-se incrédula com os colegas do reality show

Hoje às 12:27