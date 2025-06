Mariana Fonseca e Maria Malveiro: as namoradas que espalharam um corpo em vários locais do Algarve

O crime que chocou o país

O caso remonta a março de 2020, quando Diogo Gonçalves, engenheiro informático de 21 anos, foi morto em Silves. Segundo o Ministério Público, Mariana Fonseca e Maria Malveiro, com quem mantinha uma relação amorosa na altura, dirigiram-se à casa da vítima e administraram-lhe fármacos para o adormecer, acabando por asfixiá-lo.



De seguida, o corpo foi desmembrado e ocultado em diferentes locais do Algarve, incluindo uma arriba em Sagres e zonas de vegetação em Tavira. Seis dias depois, partes do corpo foram encontradas.

O Tribunal de Portimão condenou ambas as jovens à pena máxima de 25 anos de prisão, mas Mariana Fonseca tinha sido, na primeira instância, absolvida do homicídio. Mais tarde, a Relação reverteu essa decisão. Maria Malveiro, entretanto, acabou por pôr termo à vida no Estabelecimento Prisional de Tires.

Com esta decisão do Tribunal Constitucional, a condenação de Mariana Fonseca é definitiva.