Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

«Estou emocionado e histérico»: Nuno Markl prepara-se para fazer algo que não acontecia desde o início do internamento

Há 16 min

Depois de falar de Francisco Monteiro, Bárbara Parada revela como conheceu o atual namorado

Há 1h e 6min

Marina preparava o funeral da mãe quando o inesperado aconteceu: «Pensava que era mentira»

Há 3h e 27min

Mãe e a tia de Marina morreram em dias seguidos: “Ainda não tinha enterrado a minha mãe e já havia outra pessoa para enterrar”

Há 3h e 40min

Estava tudo pronto para o funeral da mãe, até que algo inesperado mudou tudo: “Pensava que era mentira”

Há 3h e 41min

Irmãs morrem com um dia de diferença. Uma estava a preparar o funeral da outra

Há 3h e 50min

Depois de perder a mãe e a tia, Marina encontrou o pai morto em casa com o pescoço partido

Há 3h e 50min

Acordou com uma chamada da filha de 6 anos em pânico. Quando chegou a casa, encontrou um cenário que nunca irá esquecer

Há 3h e 51min

“Foi um papel muito ingrato”: Manuel Luís Goucha recorda a chegada de Maria Cerqueira Gomes à TVI

Há 3h e 56min

“A vida vai para além da televisão”: Maria Cerqueira Gomes revela planos fora da televisão

Hoje às 11:38

Manuel Luís Goucha desvenda planos para o futuro: “Não posso falar ainda”

Hoje às 11:37

TVI anuncia os jurados do seu novo talent show: veja os nomes

Hoje às 11:34