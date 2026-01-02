Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Amigos revelam quem foi a última pessoa que viram com Maycon antes do desaparecimento

Há 1h e 5min

Exclusivo. Rapariga que esteve com Maycon Douglas antes do deperecimento “recebeu mensagens para que não dissesse nada a ninguém”

Há 1h e 18min

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

Há 1h e 19min

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

Há 1h e 20min

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Há 1h e 23min

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

Há 1h e 23min

Amigos que estiveram com Maycon antes do desaparecimento quebram silêncio: «Aquilo que eu sei é que houve uma discussão»

Há 1h e 24min

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

Há 1h e 24min

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

Há 1h e 26min

TVI avança desenvolvimentos sobre o desaparecimento de Maycon Douglas: “Há uma entrevista que levanta questões”

Há 1h e 26min

Após o "Secret Story 9", Marisa fala sobre a relação entre a sua família e a de Pedro — Veja a conversa completa

Há 1h e 43min

Fora do Secret Story, Marisa desaba em lágrimas após atitude do pai de Pedro Jorge

Há 1h e 54min