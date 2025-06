Marta é uma mulher com barba e virou estrela nas redes sociais

Durante grande parte da vida, Marta Pinho, de 29 anos, viveu em sofrimento por causa de uma condição rara: hirsutismo — uma alteração hormonal que provoca o crescimento de pelos em zonas típicas do corpo masculino, como o rosto, o peito ou as costas. No caso de Marta, os pelos faciais marcaram-lhe o crescimento, a autoestima e a vida social.

Superado o sofrimento, Marta virou-se para as redes sociais, onde encontrou um espaço de partilha.