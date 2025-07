Médicos achavam que estava grávida de 7… mas deu à luz 9 bebés de uma vez

Um nascimento que em 2021 entrou para a história. Halima Cissé, uma mulher maliana de 25 anos, deu à luz nove bebés — cinco meninas e quatro meninos — num hospital em Casablanca, Marrocos, após uma gravidez que surpreendeu até os próprios médicos.

Segundo revelou a BBC, os médicos inicialmente detetaram apenas sete fetos, mas o parto revelou dois bebés adicionais. A gravidez múltipla, considerada extremamente rara, foi acompanhada com grande atenção em Mali, e exigiu um plano especial de cuidados médicos.

As autoridades de saúde do país africano decidiram transferir Halima para Marrocos, no final de março, para garantir melhores condições clínicas. Depois de cinco semanas de acompanhamento na clínica Ain Borja, a jovem mãe deu à luz por cesariana, com o apoio de uma equipa de 10 médicos e 25 profissionais de saúde.