Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Aos 54 anos, parece ter 35. Mulher conta o hábito diário que a mantém assim

Há 21 min

Este é o pão que todas as mulheres acima dos 50 anos deviam consumir, segundo nutricionistas

Há 1h e 21min

Quem é a musa 19 anos mais nova que conquistou Toy? Em dia de aniversário, cantor recebe declaração de amor da mulher

Há 1h e 47min

Descubra os melhores destinos de férias com preços baixos

Há 2h e 21min

Ator da TVI recebe onda de apoio após dura partilha: «Mesmo quando não há mais nada a fazer...»

Há 2h e 30min

Este animal que fala vai roubar o seu coração, como um cão ou gato. E não estamos a falar de um papagaio

Há 3h e 21min

Quase não falou durante a entrevista, mas no fim disse algo que deixou Cristina Ferreira emocionada

Hoje às 12:37

Quem diria? Aos 60 anos, este “menino” é hoje um dos rostos mais icónicos da televisão portuguesa

Hoje às 12:12

Últimos minutos de entrevista marcam momento emotivo com Cristina Ferreira e convidado

Hoje às 12:05

Emocionado, Artur recorda acidente quase fatal do enteado: “Ninguém esperava o Miguel estar aqui”

Hoje às 11:52

Aos 24 anos, Miguel sofreu uma aparatoso acidente de mota

Hoje às 11:45

Em direto, um dos rostos mais conhecidos da TVI recebe homenagem

Hoje às 11:33