Mocha Mousse é a cor do ano: saiba como arrasar com a tendência em 2025

A Pantone elegeu o Mocha Mousse como a Cor do Ano de 2025, uma tonalidade quente, terrosa e aconchegante, que evoca sensações de acolhimento e conforto. Inspirada em nuances de cacau e café, a cor destaca-se pela sua versatilidade e capacidade de se adaptar tanto a composições clássicas, como modernas. Num universo onde as cores dominam as passarelas e as tendências, o Mocha Mousse posiciona-se como uma opção atemporal e sofisticada, sendo ideal para quem busca criar looks que misturam elegância e descontração.

Há quem diga que a neutralidade dessa cor a torna uma escolha segura para compor diferentes estilos, oferecendo ao mesmo tempo a base perfeita para looks ousados e marcantes. Se está à procura de formas de incorporar Mocha Mousse no seu armário, aqui estão algumas sugestões de como usar a cor tendência de 2025.

1. Combine com vestidos de tecidos fluídos

O Mocha Mousse brilha em vestidos longos ou midi feitos de tecidos leves e fluídos, como seda e chiffon. A tonalidade confere sofisticação, tornando-se ideal para eventos mais formais ou ocasiões especiais. Para acentuar ainda mais o estilo, aposte em cintos ou fivelas em couro, adicionando um toque moderno. Detalhes em renda ou bordados podem trazer uma dimensão irreverente ao look, criando um equilíbrio entre o clássico e o arrojado.

2. Aposte em casacos de couro

Para um estilo mais rocker e arrojado, os casacos de couro em Mocha Mousse são uma excelente escolha. Os casacos de couro combinam perfeitamente com vestidos curtos ou saias de franjas, criando um visual descolado e, ao mesmo tempo, elegante. O acabamento do couro pode variar entre fosco e com brilho discreto, permitindo que adapte o casaco para diferentes tipos de evento, desde festas informais, até ocasiões noturnas mais sofisticadas.

3. Invista em botas de cano alto

As botas de cano alto em Mocha Mousse são perfeitas para as estações mais frias e para festas em ambientes fechados. Elas adicionam um toque de elegância e ainda ajudam a alongar a silhueta, especialmente quando combinadas com vestidos ou saias midi. Para um visual noturno, escolha modelos com detalhes metálicos ou bordados para criar um efeito mais glamouroso e moderno.

4. Abuse dos acessórios

Os tons neutros do Mocha Mousse podem ser realçados com acessórios dourados ou prateados. Colares maxi, brincos geométricos ou pulseiras largas adicionam sofisticação e personalidade ao visual, tornando o look ainda mais impactante. A chave é equilibrar a neutralidade da cor com toques metálicos, criando um visual que se destaca sem perder a elegância.

5. Experimente combinações com franjas

As franjas continuam a ser um elemento-chave em muitas tendências de moda e o Mocha Mousse não fica de fora. Peças com franjas em marrom ou cores complementares criam movimento no look e adicionam um toque irreverente. Experimente vestidos, bolsas ou coletes com franjas, combinados com botas de estilo country ou sandálias de tiras finas, criando uma mistura única de influências boho e country.

6. Acrescente brilho com tecidos acetinados

Para eventos noturnos, os tecidos acetinados em Mocha Mousse são uma escolha certeira. Saias midi, blusas ou vestidos feitos nesse material exaltam a elegância e modernidade, conferindo um brilho suave ao visual. Para equilibrar o look, combine essas peças com acessórios e roupas de textura opaca, como casacos de lã ou couro, criando um contraste sofisticado e cheio de estilo.

Conclusão

O Mocha Mousse é uma cor que traz aconchego, versatilidade e sofisticação para os looks de 2025. Seja em vestidos fluidos, casacos de couro, botas de cano alto ou acessórios dourados, a cor tendência de 2025 pode ser adaptada para todos os estilos, do mais clássico ao mais moderno. O segredo é combinar com diferentes texturas e peças de destaque, criando looks que falam de elegância e personalidade ao mesmo tempo. Invista no Mocha Mousse e experimente as infinitas possibilidades que a cor oferece para o seu estilo!

Veja, em cima, na galeria que preparámos para si, algumas inspirações de looks com a cor tendência de 2025.

Se quer saber, para além desta, quais tendências em 2025, clique aqui e surpreenda-se com uma revolução no mesmo da beleza.