Morreu o menino a quem Cláudio Ramos ajudou a realizar um sonho

  • Dois às 10
  • Há 3h e 57min
Morreu Martim, o menino de 12 anos que comoveu o público ao participar no programa “Dois às 10”, da TVI, no dia 1 de maio. Diagnosticado com leucemia, o jovem foi recebido por Cláudio Ramos, que ajudou a concretizar um dos seus maiores sonhos: receber uma camisola do Sporting assinada por todo o plantel.

Na altura, o apresentador não escondeu a emoção ao entregar o presente ao pequeno fã do Sporting: “Assim que souberam da tua história, assinaram todos a camisola para ti”, disse Cláudio Ramos.

Martim sorriu, feliz e grato, num momento que ficou guardado na memória de todos os que assistiram à emissão.

Infelizmente, a família anunciou agora a morte do jovem, através de uma publicação nas redes sociais, que emocionou o país: “O Martim partiu, já não sente dor nem cansaço, mas deixou em nós um vazio! Obrigado a todos os que nos acompanharam e nos ajudaram… O céu amanheceu mais cinzento e com ele levou o teu olhar 💚 Amamos-te para todo o sempre e para todo o infinito!”

Um menino que tocou corações com o seu sorriso e a sua bravura.

