Mulher de João Catarré é uma pessoa especial para Cristina Ferreira: descubra quem é

Em maio de 2023, o público ficou a saber que os atores João Catarré e Joana Pais de Brito estavam juntos. No entanto, a relação dos dois já havia começado antes de ser tornada pública. Embora não se saiba exatamente quando começaram a namorar, sabe-se que se conheceram nos bastidores de uma novela.

Joana Pais de Brito, que ficou conhecida por sua imitação hilariante de Cristina Ferreira num programa de televisão, tem conquistado o público com o seu talento e carisma. A atriz, cuja versatilidade a destaca, teve a oportunidade de mostrar o seu dom para a comédia ao fazer a imitação de Cristina Ferreira, uma performance que a catapultou para o centro das atenções. Este episódio, que rapidamente se tornou viral, fez com que muitos passassem a reconhecê-la não só como atriz, mas também como uma comediante talentosa.

Na manhã desta terça-feira, em conversa no programa «Dois às 10», Cristina Ferreira não deixou de comentar a relação de João Catarré com Joana Pais de Brito. Em tom descontraído, Cristina elogiou o casal. «Ao teu lado esteve uma pessoa que eu admiro imenso», disse Cristina a João Catarré, referindo-se à mulher deste, Joana Pais de Brito. A apresentadora não resistiu em fazer uma piada em relação ao talento de Joana, dizendo em risos: «És casado com a pessoa que melhor me imita».

A escolha de João Catarré e Joana Pais de Brito de manter a relação num registo discreto no início, longe das câmeras e dos holofotes, parece ter sido uma decisão consciente, focada em preservar a intimidade do relacionamento, mesmo sendo figuras públicas.