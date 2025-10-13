«Nem os parabéns deram ao Afonso»: Catarina Miranda expõe amigos do namorado nas redes sociais

  Hoje às 15:16
Catarina Miranda organizou uma festa surpresa para o namorado, Afonso, com direito a amigos, família e muita animação. As imagens do momento foram partilhadas nas redes sociais, mas houve um detalhe que não passou despercebido aos seguidores: a ausência de Marcelo Palma e Rita Almeida, também eles amigos próximos do aniversariante.

Uma seguidora acabou por questionar a ex-concorrente do Big Brother Verão: “Então onde estão a Rita e o Marcelo, que também eram teus amigos?”

Catarina respondeu de forma direta e com o tom irónico que já lhe é característico: “Devem estar hibernados, nem os parabéns deram ao Afonso. Mas se a senhora souber, por favor entre em contacto.”

