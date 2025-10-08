Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Todos perguntam como é que a nossa roupa cheira tão bem. A resposta está na Primark

Há 27 min

Tirou as camisolas de malha do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas

Há 57 min

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

Há 1h e 12min

Não espere por dezembro: comprar já a árvore de Natal pode fazer poupar muito dinheiro

Há 1h e 12min

Como lavar casacos acolchoados sem os estragar? Especialistas dão as melhores dicas

Há 1h e 27min

Comer este alimento uma vez por dia é fundamental para eliminar a gordura do fígado

Há 1h e 34min

Entre o ovo estrelado e cozido, qual o mais saudável? Nutricionista dá resposta que poucos esperam ouvir

Há 1h e 59min

Ator da TVI chora morte de familiar: «Era dia das mentiras e eu não acreditei»

Há 3h e 41min

Irmão de ator da TVI foi diagnosticado com leucemia: «É um buraco que se abre na terra»

Há 3h e 50min

Cláudio Ramos emociona-se com familiar de ator da TVI com leucemia: «Há duas coisas na tua história que me impressionaram imenso»

Hoje às 11:54

Ator da TVI recorda a morte do avô: «O teu avô morreu para salvar o teu irmão»

Hoje às 11:35

Simão Fumega sobre a doença do irmão: «Tiveram uma conversa comigo a dizer que o meu irmão tinha uma doença grave»

Hoje às 11:35