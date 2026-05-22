Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Não sabe o que cozinhar esta semana? Experimente estas 5 receitas rápidas

Há 2h e 9min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Após indisposição, Cristina Ferreira regressa a estúdio e explica o que aconteceu

Há 2h e 58min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Estas piscinas a minutos de Lisboa reabrem em breve após terem sido um sucesso no ano passado

Há 3h e 9min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Ninguém queria acreditar no que este chef espanhol usa no arroz branco em vez de água

Hoje às 15:00
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Ao lado do instrutor Joaquim, Soraia Sousa vive dia especial: «Ganhei uma família»

Hoje às 14:59

Desafio Final a ferver: confronto entre Pedro Jorge e outro concorrente leva Cristina Ferreira a interromper programa em direto

Hoje às 12:48
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Cá fora, Ana reage a rumores sobre aproximação de Afonso: “Fiquei mesmo em choque”

Hoje às 11:58

Cristina Ferreira interrompe entrevista devido a discussão de Pedro Jorge. E é contra quem menos se espera

Hoje às 11:53
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Ana sobre confrontos entre Pedro Jorge e Liliana: “O Pedro precisa mais de uma Liliana do que uma Liliana de um Pedro”

Hoje às 11:52
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Ana critica postura de Leandro no “Desafio Final”: “Não é o mesmo Leandro”

Hoje às 11:45
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Após expulsão inesperada para muitos, Cláudio Ramos questiona Ana: “Não consigo explicar isso”

Hoje às 11:34

Testámos e aprovamos: esta armadilha natural acabou com os mosquitos no lava-loiça

Hoje às 11:20