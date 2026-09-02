Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
No dia da grande final do Big Brother Verão, mulher de Boris deixa garantia: «As coisas resolvem-se em casa»
Há 27 min
Devastada com perda, Mafalda Castro faz partilha comovente: «Queria cuidar de ti muito mais tempo»
Há 1h e 40min
Músico, mulher grávida e filha de três anos encontrados mortos em casa. Criança de seis anos sobrevive escondida debaixo da cama
Há 2h e 26min
«Para mim, és a melhor atriz da tua geração»: Cláudio Ramos deixa rasgados elogios a cara da TVI
Há 3h e 1min
Luís expõe comentário preconceituoso em supermercado: “Os deficientes também podem vir às compras?”
Há 3h e 7min