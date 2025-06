Novo marido de Fátima Lopes tem uma ligação surpreendente com rosto da TVI

Fátima Lopes voltou a dizer «sim» ao amor no passado sábado, dia 31 de maio, naquela que foi a sua quarta subida ao altar. A cerimónia decorreu no luxuoso Galáxia Skybar, o rooftop do Hotel Savoy Palace, no Funchal, cidade natal da estilista, e contou com um ambiente requintado e intimista, rodeado por amigos e familiares.

A noiva, de 60 anos, deslumbrou com dois vestidos diferentes ao longo da celebração, ambos desenhados por si, confirmando o seu apurado sentido estético e a ligação profunda entre a sua vida pessoal e o universo da moda. Como seria de esperar, os modelos despertaram grande curiosidade entre os convidados e fãs, que acompanharam o momento com entusiasmo.

Mas não foi apenas o visual da noiva que suscitou interesse. O noivo, José Esteves Marcos, é médico otorrinolaringologista e coordenador da especialidade no Instituto CUF Porto. Antes de conquistar o coração da estilista, foi casado com a mãe da apresentadora Maria Cerqueira Gomes, facto que também gerou alguma curiosidade mediática.

Este casamento marca um novo capítulo na vida de Fátima Lopes, que já tinha passado por três uniões anteriores. O primeiro casamento foi com um fotógrafo ligado ao mundo da moda, seguido por Eduardo da Bernarda, empresário com quem esteve casada durante sete anos, até ao divórcio em 2010. O terceiro enlace foi com o cirurgião plástico Ângelo Rebelo.

A cerimónia de sábado foi, assim, uma celebração do amor e da capacidade de recomeçar. Aos 60 anos, Fátima Lopes mostra que nunca é tarde para ser feliz, dando um exemplo inspirador de coragem, entrega e renovação.

Veja, acima, na galeria, alguns registos da cerimónia e do casal.