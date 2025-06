Nuno Brito vai ao «Dois às 10» e é "confrontado" por figura pública portuguesa

Valter Hugo Mãe, que surpreendeu ao assumir-se como fã atento dos reality shows — não poupou Nuno Brito: “O Nuno é casmurro. Já saiu e ainda não entendeu porquê!”

O momento apanhou todos de surpresa no estúdio, com o escritor Valter Hugo Mãe a dar uma verdadeira “lição” de leitura de jogo do Big Brother, e a deixar claro quem é o seu favorito à vitória:

“Vai ganhar o Luís, obviamente. Ele enerva-os a todos — e é isso que a gente gosta”

A frase gerou reações fortes nas redes sociais, com muitos a elogiar a frontalidade do escritor e a sua visão sobre os perfis mais marcantes do jogo.