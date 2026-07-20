Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

«Saiu de casa para nunca mais voltar»: José ficou viúvo há menos de um mês quando o impensável aconteceu

Agora
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Foi apenas levantar dinheiro e perdeu a vida. Mulher de José foi vítima de tragédia: «Em meia dúzia de minutos desmoronou-se tudo»

Há 13 min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Marlene recorda o que mais lhe custa ouvir: «É só um cancro na tiroide? Há cancros piores»

Há 38 min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Ana tem 23 anos e 120 quilos: «Eu estou gorda mas posso viver, posso vestir uma roupa bonita»

Há 1h e 8min
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

Há 1h e 15min

Pequeno, leve e multifuncional: o aspirador portátil que limpa, sopra e custa pouco mais de 20€

Há 1h e 25min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

Há 1h e 40min

Cláudio Ramos confessa como faz arroz e deixa todos em choque

Há 1h e 50min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Ao ouvir falar de problema de saúde do Chef Hernâni, Goucha liga para o Dois às 10: «Estava com os sintomas que eu tive»

Há 1h e 59min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com homenagem a Luís Represas: «Tivemos com ele momentos muito felizes»

Há 2h e 26min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Filho de Luís Represas segue as pisadas artísticas do pai e já foi estrela em projeto da TVI

Há 2h e 38min

Sucedem-se as homenagens. Manuel Luís Goucha reage à morte de Luís Represas

Há 2h e 50min