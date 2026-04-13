O café nunca foi tão cor-de-rosa: A Nespresso Vertuo Pop está a metade do preço

  • Há 3h e 18min
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Há algo que une instantaneamente todas as pessoas que gostam de cor-de-rosa: aquele entusiasmo genuíno ao encontrar um objeto que é, simplesmente, bonito. A Nespresso Vertuo Pop na cor rosa pastel é esse novo objeto de desejo que agora está ao alcance de todos com um desconto de 51%, caindo dos habituais 101,55€ para apenas 49,82€. Capaz de preparar cinco tamanhos de café com o simples toque de um botão, esta máquina utiliza a tecnologia Centrifusion para garantir um sabor "realmente delicioso" e uma espuma densa, características que lhe rendem uma média de 4,4 estrelas entre os compradores. Além de ser compacta e "super funcional", o pack inclui conectividade Bluetooth para atualizações automáticas e um presente de boas-vindas com 12 cápsulas, tornando-se a oportunidade ideal para transformar o seu ritual do café com um toque de suavidade e uma poupança de mais de 50 euros.

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Estaremos a sonhar? Esta máquina de café rosa pastel está a metade do preço

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