O casaco de Cristina Ferreira que está a causar furor em todo o lado! Veja como pode ter

A influência que Cristina Ferreira tem é cada vez mais notória. As partilhas da apresentadora cada vez passam menos despercebidas, sobretudo quando dizem respeito aos looks desta.

Depois de terminar o «Dois às 10» desta manhã, Cristina Ferreira pousou à porta do estúdio do programa com um look que, apesar de descontraído, não passou ao lado, sobretudo para os amantes do estilo da apresentadora.

«Segue-se o turno da tarde 😜», escreveu na legenda da publicação que fez, onde surge com uma camisola básica, umas jeans pretas, um cinto preto, uns ténis em tons neutros, uma mala preta e a chave do look: um casaco de pelo em tons bege que está a causar o furor nas redes sociais.

«Adoro esse casaco», «Linda. Adoro esse casaco ❤️» e «Adoro 😍» são alguns dos comentários que se podem ler e que destacam o casaco da apresentadora.

Fica bem com tudo, é quentinho e o melhor é que qualquer um de nós pode tê-lo também. A peça está à venda na loja de roupa da apresentadora, Casiraghi Forever.

Do que está à espera para correr atrás do casaco sensação?