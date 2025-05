O filho partiu aos 8 anos. Mas a família ainda o espera ao jantar

Faz um mês que Catarina Faria e Sérgio Borges enfrentam a dor mais profunda: a perda do filho Afonso, de apenas oito anos. Diagnosticado aos seis meses com Atrofia Muscular Espinal Tipo 1, uma doença rara e grave, Afonso contrariou todas as previsões médicas e viveu com intensidade e alegria até ao último dia.

A 11 de abril, partiu inesperadamente, em casa, ao colo do pai. «Estava com uma infeção respiratória e muscular... A partida foi difícil para todos», recordou Sérgio. «Nunca me passou pela cabeça que o Afonso fosse partir tão cedo», confessou ainda.

A saudade é insuportável. «É difícil encontrar força para continuar», confessou Catarina. Todos os dias, os pais mantêm viva a presença do filho de forma simbólica — o prato dele continua a ser colocado à mesa. «O Afonso faz-nos muita falta… As saudades são muitas», disseram.

Apesar da ausência, Afonso deixou um rasto de luz. «A vida dele era muito vivida. Viveu oito anos, mas realmente viveu oito ano»”, relembrou a mãe. E mesmo na dor, o amor permanece à mesa.