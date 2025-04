O look de Márcia Soares já é viral. Mas reparou neste detalhe?

Márcia Soares é, sem dúvida, um dos grandes fenómenos das redes sociais sempre que aparece em público. Os seus looks tornam-se rapidamente tendência, e a comentadora do «Big Brother» tem mostrado que, para além de inteligência e personalidade fortes, também sabe arrasar no estilo.

Na última gala do programa, Márcia usou um vestido justo, preto, com ombreiras, um modelo que lhe conferiu um toque de sofisticação e atitude. O vestido, que destacava sua silhueta, foi combinado com sapatos nude, criando um contraste perfeito e elegante.

O penteado retro, muito polido e requintado, completava o look com um ar de elegância atemporal, que capturou a atenção de todos. Mas, o grande destaque foi, sem dúvida, o colar: um acessório preto com detalhes dourados que chamou todos os olhares. Márcia dispensou outros acessórios, apostando em um estilo mais clean e focado no impacto deste colar, que deu o toque final de glamour à produção.

Nas redes sociais, a comentadora foi elogiada pela sua elegância e por ter, mais uma vez, conseguido criar um look sofisticado e contemporâneo, que levou a Internet à loucura. Como sempre, Márcia Soares provou que é uma verdadeira musa de estilo.

Veja, em cima, na galeria, as fotos de Márcia Soares na gala.

Em baixo, espreite outros looks da comentadora que fizeram furor: