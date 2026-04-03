Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Revoltada por perder a guarda, foge com os filhos e mata-os em acidente de viação

Há 54 min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Luzia surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com os seus favoritos para vencer o Secret Story

Há 1h e 18min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Luzia revela que Tiago está apaixonado por um membro da produção do «Secret Story»

Há 1h e 18min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Luzia implacável: «Jamais daria de comer a alguém que me nomeasse»

Há 1h e 23min
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

É o meu novo vício": Esta pulseira da Xiaomi custa apenas 20€ e ajuda a manter o foco no treino

Há 1h e 27min

Expulsa do Secret Story, Luzia surpreende com revelação sobre um concorrente - Veja a conversa completa

Há 1h e 29min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Luzia implacável com Sara: «Quem faz isso quer despertar uma reação de violência»

Há 1h e 34min

Luzia deixa escapar informação sobre Hélder: «Tem namorada»

Há 1h e 43min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Luzia rejeita rótulo de "conservadora": «O poder feminino é diferente do masculino»

Há 1h e 45min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Fora do Secret Story, Luzia descobre o que Ricky contou sobre Liliana: «Não quero acreditar»

Há 1h e 53min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

«Foi mesmo o Ricky que disse isso?»: Luzia fica espantada ao descobrir o que o ex-concorrente contou sobre Liliana

Há 1h e 59min

A desilusão de Cláudio Ramos em direto: «Apanhei um desgosto mesmo grande»

Há 2h e 12min