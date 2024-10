«O meu filho morreu no ano passado e em todas páginas do seu livro me lembrei dele» - Cláudio Ramos partilha desabafo de seguidora

Cláudio Ramos partilhou, durante o passado fim-de-semana, nas redes socias, uma foto das suas meias coloridas. O apresentador mostrou dezenas de pares de meias com várias cores e padrões que chamaram a atenção de uma seguidora.

«Olá Cláudio. O meu filho adorava meias com cor. Quando li o seu livro, fui-me sempre lembrando dele. Eu implicava um bocadinho porque achava que a idade dele e o trabalho não batiam certo com tanta cor nos pés. Hoje dou por mim a pensar que importância tinha isso, porque se ele gostava devia usar. Eu devia ter todos os dias comprado muitos pares para lhe encher as gavetas. O Eduardo morreu no ano passado e em todas as páginas do seu livro me lembrei dele. Hoje quando vi a sua fotografia das meias não resisti em dizer-lhe isto», escreveu uma seguidora a Cláudio Ramos.

Comovido com a partilha, o apresentador não resistiu e partilhou o desabafo.