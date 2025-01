O novo lançamento de Cristina Ferreira que todas as mulheres querem: o fato versátil que combina com ténis ou saltos altos

Esta manhã, Cristina Ferreira brilhou mais uma vez no programa «Dois às 10» com um look que está a arrasar nas redes sociais. A apresentadora usou um fato azul da sua coleção Cristina Collection, que encantou os seguidores pela sua elegância e versatilidade. O conjunto, composto por um casaco de corte elegante e umas calças de cintura alta, foi combinado pela apresentadora com saltos altos, o que lhe conferiu um toque sofisticado e moderno.

Curiosamente, no site onde o fato está à venda, a modelo que o veste opta por um estilo mais casual, usando o mesmo conjunto, mas combinado com ténis. Essa diferença de estilos ilustra perfeitamente a versatilidade do conjunto, que pode ser adaptado a diferentes ocasiões, desde um look mais formal, como o de Cristina Ferreira, até uma escolha mais descontraída e confortável para o dia-a-dia-

O fato está disponível em duas cores: azul e cinzento, e já está a fazer furor entre os fãs de Cristina Ferreira. Nas redes sociais, a apresentadora partilhou um vídeo do look e, como era de esperar, a reação dos seguidores foi imediata. Os elogios não pararam de chegar: «Que lindo!», «Adorei o fato!», «Amo esse fato! Lindo!», escreveram os seguidores da apresentadora.

