O que poucos conhecem sobre a história de amor de Raquel Tillo

Raquel Tillo, atriz na novela «A Fazenda», foi, esta manhã, convidada do «Dois às 10».

Embora muitos a conheçam pelo seu papel como atriz, foi durante a pandemia que ela se tornou ainda mais popular em Portugal, graças ao seu projeto «Gayla». Iniciado no Instagram, «Gayla» reunia vários artistas, incluindo Manuel Moreira, Rui Maria Pêgo e Inês Aires Pereira, e foi justamente este projeto que acabou por ligar Raquel ao seu grande amor, Inês Marques Lucas.

Tal como Raquel Tillo, Inês Marques Lucas também se destaca no mundo das artes, sendo uma talentosa cantora e compositora. Em 2023, Inês lançou o seu álbum «Horas Mortas», mostrando o seu grande talento musical. Apesar de Inês Marques Lucas ser cinco anos mais nova que Raquel Tillo, a diferença de idade nunca foi um obstáculo para o amor delas, que tem sido um exemplo de que o verdadeiro sentimento vai além dos números. Nas redes sociais, Inês Marques Lucas partilha não só momentos da sua carreira, mas também pedaços do seu dia a dia, onde o amor e a cumplicidade com Raquel estão sempre presentes.

Veja, na galeria em cima, as fotos mais apaixonantes de Raquel Tillo e Inês Marques Lucas.