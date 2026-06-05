Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Fruta preferida de Cristina Ferreira cresce à porta de casa da apresentadora. E ajuda a prevenir o envelhecimento celular

Hoje às 15:54
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Mar quente e paisagens de sonho: Maria Botelho Moniz rende-se a um dos destinos de praia mais bonitos de Portugal

Hoje às 15:40
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

«Recebemos a triste notícia»: João Patrício comunica e lamenta morte de convidada do seu programa

Hoje às 14:55
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

João Patrício anuncia morte de antiga convidada do programa: «Tocou profundamente a minha equipa»

Hoje às 14:46
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Ao lado da filha, Cláudio Ramos vive momento que nunca mais vai esquecer: «Foi difícil controlar a emoção»

Hoje às 14:37

Após polémica com Pedro Jorge, Nufla revela se já foi contactada por Marisa

Hoje às 12:50
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Bombeiros extinguem incêndio e encontram corpo carbonizado dentro de carro

Hoje às 12:22

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta»

Hoje às 12:01
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Nufla revela quem acha que vai vencer o Secret Story - Desafio Final

Hoje às 11:56
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Renata Reis sobre concorrente do Secret Story: «Não me quero sentar na mesma mesa com ela»

Hoje às 11:55
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Renata Reis emociona-se ao falar de Maycon Douglas: «Se não fosse a Flávia, não estaria cá da mesma forma»

Hoje às 11:54

Nufla descobre o que realmente aconteceu entre Afonso Leitão e Catarina Miranda

Hoje às 11:53