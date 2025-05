Pai e filha de 4 anos não aguentam ver imagens da sua casa destruída por incêndio e saem do estúdio em lágrimas

Em estúdio, após assistirem à reportagem sobre o incêndio que destruiu a sua casa, Solange, André e as suas duas filhas pequenas não contiveram a emoção. A família desabou em lágrimas. Uma das crianças, profundamente abalada pelas imagens, levou o pai às lágrimas, obrigando-o a abandonar o estúdio nos primeiros instantes da transmissão para se recompor. As meninas emocionaram-se ao ver, pela primeira vez, as imagens de como ficou a casa onde viveram momentos felizes.

Solange e André são um jovem casal com duas filhas pequenas. Juntos viviam numa casa que, com muito sacrifício e trabalho, foram remodelando. Até que esta segunda-feira chegaram a casa com as filhas e, assim que abriram a porta, foram «engolidos» por uma nuvem de fumo negra. As chamas destruíram o sonho desta família que se encontra agora desalojada.

«Dedicámos os últimos cinco anos a construir este sonho…», recordou Solange, visivelmente abalada. A casa, onde habitavam há menos de um ano, foi completamente destruída pelas chamas. O incêndio terá tido origem no frigorífico e alastrou rapidamente, destruindo por completo a cozinha e deixando o restante da habitação severamente danificado pelo fumo.

Solange lembra o momento em que viu a casa consumida pelas chamas: «Foi como ver a nossa vida desaparecer num instante». Naquele dia, o casal não estava em casa quando o incêndio teve início. Chegaram apenas ao final do dia, com as filhas, e encontraram a casa a arder.

Neste momento, a família está temporariamente a viver em casa da mãe de André, enquanto procuram encontrar uma solução. Solange e André sonham poder recuperar a casa destruída pelas chamas e voltar a dar um lar às filhas, um lar que foi fruto de muito esforço e dedicação.

Um lar que, como Solange descreve, «foi construído com amor, tijolo a tijolo, ao longo de cinco anos».

Se quiser ajudar esta família, pode fazê-lo aqui.