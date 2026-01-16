Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Zona pouco conhecida de Portugal é apontada por estrangeiros como alternativa ao Algarve em 2026
Hoje às 16:30
Patrícia vive aterrorizada há meses com um perseguidor que desconhece: «Já me furou 29 pneus»
Hoje às 15:49
Acabe com as caixas plásticas molhadas mesmo após o programa de secagem da máquina da loiça
Hoje às 15:30
Quiromante lê as mãos de Cláudio Ramos e faz previsão para o fim da vida do apresentador
Hoje às 14:40
Depois dos 40, diga adeus a este alimento: Cristina Ferreira comprova o efeito na barriga
Hoje às 14:30
Suzana Garcia sobre colega da TVI: “É uma pessoa ‘fora da caixa’ na profissão que exerce”
Hoje às 12:46
«Se me encostar aqui, adormeço»: a doença que Rita sofre quase a colocou em risco de vida
Hoje às 12:30
Psicóloga comenta crime polémico: “Custa-me horrores dizer isto, mas eu prefiro proteger a sociedade”
Hoje às 12:24