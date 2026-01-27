Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Luíza Abreu revela como conheceu João Moura Caetano: «Não foi em Portugal»

Há 38 min

Diagnosticada com linfoma aos 26 anos, Maria Inês emocionou ao contar a reação do namorado

Há 1h e 2min

Pensava ser apenas um alto no pescoço, mas é um cancro: «Ver que posso ficar sem cabelo assusta»

Há 1h e 21min

Luíza Abreu faz revelação sobre noivado que choca Cláudio Ramos: “Foste enganado"

Há 1h e 28min

Luíza Abreu e João Moura Caetano contam, pela primeira vez, como se conheceram

Há 1h e 33min

Cristina Ferreira questiona Luíza Abreu e João Moura Caetano: “Onde é que ficam aquelas más-línguas?”

Há 1h e 34min

Luíza Abreu e João Moura Caetano contam como descobriram a gravidez

Há 1h e 38min

Água pela cintura. Programa da TVI mostra moradores retirados de barco em Alcácer do Sal

Há 1h e 42min

«Não alimento nada pelos fãs». Afonso Leitão revela, finalmente, como terminou a relação com Jéssica Vieira

Há 1h e 54min

Cinha Jardim assiste a vídeo de André Ventura e afirma: “É bonito”

Há 2h e 7min

Cristina Ferreira comenta proximidade de Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Eu sou a favor dos dois"

Há 2h e 16min

Cristina Ferreira lança rumores sobre novo romance de Jéssica Vieira: “Foram apanhados”

Há 2h e 29min