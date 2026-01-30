Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Perante André Ventura, Cláudio Ramos revela em quem vai votar nas eleições Presidenciais. Esta foi a reação do líder do Chega

Há 20 min

Cláudio Ramos questiona André Ventura: «Porque é que acha que eu voto Seguro?»

Há 58 min

Cláudio Ramos esclarece alegada tensão com André Ventura: «Uma democracia é uma democracia»

Há 1h e 6min

Powerbank de longa duração com lanterna LED é ideal para viagens e emergências

Há 1h e 9min

André Ventura pronuncia-se sobre a comunidade cigana: “Vai ser mais um processo, mas eu vou dizer à mesma”

Há 1h e 10min

Cláudio Ramos confronta André Ventura sobre cartazes dirigidos à comunidade cigana

Há 1h e 12min

Cristina Ferreira questiona André Ventura: “Tem medo de que a Rita Matias o ultrapasse?”

Há 1h e 18min

André Ventura garante: “Se vencer, será a maior mudança no sistema político desde o 25 de abril”

Há 1h e 20min

André Ventura apela aos portugueses: “Deem-me uma oportunidade”

Há 1h e 21min

André Ventura condena falta de eletricidade em várias zonas do país: “Isto não é a Guiné-Bissau nem Madagáscar”

Há 1h e 27min

Cláudio Ramos para André Ventura: “O António José Seguro defende-se sem o atacar e o André ataca demasiado”

Há 1h e 27min

Após assistir a imagens, Cristina Ferreira confronta André Ventura: “Tenho de lhe dizer isto”

Há 1h e 43min