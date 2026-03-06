Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Fuja do mau tempo: descubra as ilhas sempre ensolaradas a duas horas de Portugal

Há 1h e 35min

Comer por 1 euro e dormir num hotel de luxo por 3: descobrimos o destino mais barato do mundo de que quase ninguém fala

Há 2h e 35min

"Foi muito cuidadoso": Pedro expõe gesto de pessoa com a sua mudança de sexo

Há 3h e 35min

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

Hoje às 13:00

Tudo sobre o caso macabro do jovem esquartejado! Enfermeira homicida detida

Hoje às 12:53

Pais de Rodrigo acreditam no impossível e lançam pedido de ajuda: «Ainda vai conseguir muitas coisas»

Hoje às 12:02

O destino roubado ao pequeno Rodrigo - Perdeu a marcha, mas os amigos não o deixam para trás: «Passou a jogar à baliza»

Hoje às 12:01

Marco Costa "foge" para o Algarve com companhia especial "Meu amor"

Hoje às 12:00

«A doença não espera»: Pais de Rodrigo temem o pior e lançam apelo desesperado no «Dois às 10»

Hoje às 11:55

A luta de Rodrigo: aos 8 anos deixou de andar após suspensão de medicamento

Hoje às 11:53

Pedro comenta momento de tensão dentro da Casa: «Não achei piada, nem graça nenhuma!»

Hoje às 11:42

As palavras emocionantes de Cristina Ferreira para Pedro: «Tu vais ser uma ajuda para muita gente.»

Hoje às 11:42