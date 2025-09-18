Philips OneBlade 360: o aparador mais vendido da Amazon está agora a 40€

Este artigo pode conter links afiliados*

O Philips OneBlade 360 Face Body tornou-se um dos aparadores mais populares da Amazon — só no último mês teve mais de 600 compras. Agora está a 40€ (em vez de 64€) e mantém a classificação de 4,4 estrelas em mais de 1.300 avaliações. A lâmina 360° adapta-se ao contorno do rosto e do corpo, permitindo aparar, recortar e barbear com menos passagens e maior conforto. Vem com quatro pentes de barba, acessórios para o corpo e pode ser usado seco ou no duche. Nas avaliações, destacam-se comentários como: “É muito prático e cómodo de usar, preciso e com os diferentes pentes dá para adaptar a barba ao estilo.” ou “Bom produto, boa qualidade e preço acessível.”

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.