Plano de poupança leva-o a este destino paradisíaco ainda este verão sem comprometer o seu orçamento: saiba como

Se está a pensar em viajar para um destino incrível como Ibiza, com o objetivo de aproveitar uma escapadinha bem merecida, é importante garantir que o orçamento seja suficiente para cobrir as despesas. O custo da viagem, com voos diretos, estadia em regime de tudo incluído e seguro de viagem, soma 899€ por pessoa (segundo o pacote que encontramos no Viagens e Baratas). Isso significa que juntar 1000€ será o suficiente para cobrir a viagem e ainda deixar algum dinheiro extra para outras despesas.

Neste artigo, apresentamos um plano de poupança prático e realista para ajudar a juntar os 1000€ até agosto. O plano é simples e eficaz, sem grandes sacrifícios financeiros, para que consiga alcançar o seu objetivo sem comprometer o seu estilo de vida.

Objetivo: Juntar 1000€ até agosto

A viagem para Ibiza está marcada para 12 a 19 de agosto, e para aproveitá-la ao máximo, é necessário poupar 1000€. Com 8 meses à disposição (de janeiro a agosto), é perfeitamente possível alcançar esse valor, desde que se adote um plano de poupança consistente.

Como dividir o objetivo

Para juntar 1000€ em 8 meses, basta calcular quanto precisa poupar por mês:

Assim, será necessário poupar 125€ por mês para alcançar a meta de 1000€ até agosto. Agora, o desafio é como juntar essa quantia sem afetar o orçamento mensal.

Estratégias de poupança: Como poupar os 125€ por mês

Aqui estão algumas estratégias simples e eficazes para poupar o valor mensal necessário:

1. Revisão dos gastos mensais

A chave para a poupança está em identificar onde pode cortar gastos sem afetar a qualidade de vida. Aqui estão algumas áreas onde pode reduzir:

Café e snacks fora : Se costuma comprar café ou snacks fora de casa, pode reduzir para uma ou duas vezes por semana. Isso pode resultar numa poupança de 20 a 30€ por mês .

Despesas com entretenimento : Serviços de streaming, como Netflix ou Spotify, podem ser revistos. Se não utiliza todos, pode cancelar ou reduzir subscrições, poupando 10 a 20€ por mês .

Compras de supermercado: Planear as refeições e aproveitar promoções pode resultar numa poupança de 20 a 30€ por mês.

Com essas pequenas alterações, é possível poupar cerca de 50 a 60€ por mês.

2. Redução de despesas variáveis

Além das despesas fixas, existem algumas variáveis que podem ser ajustadas:

Transportes : Se usa transporte público ou carro todos os dias, pode tentar caminhar ou andar de bicicleta, sempre que possível. Isso pode gerar uma poupança de 20 a 30€ por mês.

Compras não essenciais: Evitar compras impulsivas e planear as compras de forma mais racional pode resultar numa economia de 20 a 30€ por mês.

3. Fontes de rendimento extra

Uma boa forma de acelerar a poupança é procurar maneiras de aumentar a sua renda:

Vender artigos usados : Se tem coisas em casa que não usa, pode vender artigos como roupas, equipamentos eletrónicos ou outros artigos. Isso pode gerar uma quantia extra.

Trabalhos extra: Se tem habilidades específicas, pode procurar trabalhos extra para aumentar a poupança mensal. Isso pode adicionar mais 50 a 60€ por mês à poupança.

Exemplo prático

Vamos agora juntar todos esses pontos num exemplo prático:

Redução de despesas : Ao cortar em cafés, subscrições de serviços e compras de supermercado, pode poupar cerca de 60€ por mês .

: Ao cortar em cafés, subscrições de serviços e compras de supermercado, pode poupar cerca de . Fonte de rendimento extra: Se arranjar uma forma de gerar rendimento extra, como vender algo ou aceitar um trabalho extra, pode adicionar mais 60€ por mês.

Com essas duas fontes de poupança, conseguirá poupar aproximadamente 120€ por mês, o que está muito próximo da meta de 125€.

Por fim, podemos concluir que juntar 1000€ até agosto é totalmente possível com um plano estruturado e realista. Ao poupar 125€ por mês de forma consistente, ajustando os seus gastos e explorando fontes de rendimento extra, conseguirá alcançar o objetivo sem grandes sacrifícios.

A viagem: Uma semana em Ibiza com tudo incluído

Este pacote de viagem, oferecido pelo Viagens e Baratas, inclui voos diretos do Porto, garantindo-lhe uma experiência confortável e sem complicações, com os seguintes horários de voo:

Ida (12 de agosto) : Partida às 21:05h e chegada às 23:45h.

: Partida às 21:05h e chegada às 23:45h. Volta (19 de agosto): Partida às 19:40h e chegada às 20:30h.

A estadia será no Hotel Coral Beach by Mij, um hotel de 3 estrelas situado numa localização privilegiada. O quarto duplo é oferecido em regime de tudo incluído, permitindo-lhe desfrutar de refeições, bebidas e muitas outras comodidades sem preocupações.

Preço:

899€ por pessoa ou 1798€ para duas pessoas.

Nota : Para quem viajar sozinho, existe um suplemento adicional para acomodação em quarto individual.

O pacote inclui ainda seguro de viagem, garantindo-lhe uma viagem tranquila e sem contratempos.

Espreite, em baixo, outras dicas para poupar para viajar:

Veja na galeria que preparámos para si algumas paisagens de Ibiza.