Presença inesperada no evento de Joana Diniz. Vai ficar surpreendido com quem captou todas as atenções no evento

No último domingo, dia 6, o Pinhal Novo foi palco de um evento especial que marcou um novo capítulo na vida de Joana Diniz. A influencer e empresária inaugurou o seu tão aguardado salão na icónica Avenida da Liberdade, um momento que contou com a presença de várias figuras públicas, entre elas algumas caras bem conhecidas dos portugueses.

A inauguração contou com vários nomes conhecidos do público, como Sónia Jesus, Bruno de Carvalho e Ana Barbosa, ambos figuras com destaque na esfera mediática. No entanto, foi uma figura em particular que atraiu a atenção de muitos: Daniela Santos.

A ex-concorrente do programa «Secret Story – Desafio Final» foi uma das grandes protagonistas do evento. A sua presença ao lado de Joana Diniz simboliza a união de uma amizade que parecia ter sido irremediavelmente perdida, mas que foi restaurada durante a sua participação no reality show. As duas, que haviam entrado no programa com desentendimentos fora da casa, conseguiram superar as diferenças e reataram a amizade. A presença de Daniela Santos neste evento, apoiando Joana Diniz, foi um sinal claro de que as águas passaram definitivamente por outros canais.

Para quem não pôde estar presente na inauguração, uma galeria de fotografias foi preparada para reviver os melhores momentos do evento, além de um vídeo que mostra um pouco da animação e do entusiasmo que marcaram esta celebração.