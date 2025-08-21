Que exercícios físicos faz Cristina Ferreira? Aos 47 anos, é neste que está a apostar

Aos 47 anos, Cristina Ferreira intensificou os treinos e, acima de tudo, passou a apostar na musculação, prática que considera essencial nesta fase da vida. Sempre treinou para manter a forma, mas agora decidiu desafiar o corpo de outra forma, procurando evolução e resultados. Além disso, continua fiel às caminhadas, que descreve como a sua verdadeira meditação.

«Estou determinada, focada e feliz.» É assim que a apresentadora do «Dois às 10» e Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI descreve o momento de transformação que está a viver, marcado pela adoção de novos hábitos e rotinas.

Segundo revelou esta quarta-feira, dia 20, no Instagram, esta mudança tem sido feita com equilíbrio e sem abdicar totalmente dos pequenos prazeres. «Os últimos tempos têm sido de adaptação. Há já muitos anos que tento ter uma vida saudável e cuidada. Mas, nos últimos tempos, quis dar o salto. Os 47 trazem alguma resistência, mas pequenas mudanças fazem a diferença. Isto é apenas o início do processo. Com equilíbrio e exceções. Mas gosto de sentir que estou a fazer por mim», escreveu.

Cristina partilhou ainda que sente motivação ao receber mensagens e fotografias de seguidores que a acompanham nesta jornada: «Adoro receber as vossas fotos com o vosso pequeno-almoço, as vossas dúvidas sobre suplementação e os elogios que me chegam. Estamos juntos. E cada vez melhor. Contem-me: em que ponto estão? A cuidar de vocês? O que mudaram nos últimos tempos?»

As 10 mudanças que Cristina Ferreira implementou:

«A consciência de que era preciso mudar hábitos.» «As caminhadas começaram há muitos anos e são a minha meditação.» «O pequeno-almoço passou a incluir proteína e o pão e o leite deixaram de ser consumidos diariamente (há dias em que são exceção, quando tenho saudades).» «Sempre treinei para manter e não desafiava o meu corpo. Estou a intensificar a musculação (essencial na minha idade). Estou no início, mas a evoluir.» «Bebo água assim que acordo. Tento meio litro ainda antes do pequeno-almoço. Sinto que ajuda muito na retenção.» «A suplementação passou a fazer parte da minha vida. Com a Gira, tenho aprendido muito sobre o corpo feminino e as suas necessidades. Ouvir os especialistas dá-me um conhecimento incrível do que ajuda a viver melhor.» «Apostei na proteína e legumes em todas as refeições e quase nada de arroz, massa e batata.» «Gosto muito de ir a restaurantes e não abdiquei desse prazer. Faço escolhas conscientes. Não peço pão nem sobremesa. Retirar o açúcar tem efeitos imediatos na energia e no funcionamento do organismo.» «Procurar paz a cada dia. Desligar do que me provoca picos de stress e equilibrar com a adrenalina que é uma constante na minha profissão.» «Ser feliz. Uma escolha diária.»

