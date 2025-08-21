Que exercícios físicos faz Cristina Ferreira? Aos 47 anos, é neste que está a apostar

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 11min
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Aos 47 anos, Cristina Ferreira intensificou os treinos e, acima de tudo, passou a apostar na musculação, prática que considera essencial nesta fase da vida. Sempre treinou para manter a forma, mas agora decidiu desafiar o corpo de outra forma, procurando evolução e resultados. Além disso, continua fiel às caminhadas, que descreve como a sua verdadeira meditação.

«Estou determinada, focada e feliz.» É assim que a apresentadora do «Dois às 10» e Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI descreve o momento de transformação que está a viver, marcado pela adoção de novos hábitos e rotinas.

Segundo revelou esta quarta-feira, dia 20, no Instagram, esta mudança tem sido feita com equilíbrio e sem abdicar totalmente dos pequenos prazeres. «Os últimos tempos têm sido de adaptação. Há já muitos anos que tento ter uma vida saudável e cuidada. Mas, nos últimos tempos, quis dar o salto. Os 47 trazem alguma resistência, mas pequenas mudanças fazem a diferença. Isto é apenas o início do processo. Com equilíbrio e exceções. Mas gosto de sentir que estou a fazer por mim», escreveu.

Cristina partilhou ainda que sente motivação ao receber mensagens e fotografias de seguidores que a acompanham nesta jornada: «Adoro receber as vossas fotos com o vosso pequeno-almoço, as vossas dúvidas sobre suplementação e os elogios que me chegam. Estamos juntos. E cada vez melhor. Contem-me: em que ponto estão? A cuidar de vocês? O que mudaram nos últimos tempos?»

As 10 mudanças que Cristina Ferreira implementou:

  1. «A consciência de que era preciso mudar hábitos.»

  2. «As caminhadas começaram há muitos anos e são a minha meditação.»

  3. «O pequeno-almoço passou a incluir proteína e o pão e o leite deixaram de ser consumidos diariamente (há dias em que são exceção, quando tenho saudades).»

  4. «Sempre treinei para manter e não desafiava o meu corpo. Estou a intensificar a musculação (essencial na minha idade). Estou no início, mas a evoluir.»

  5. «Bebo água assim que acordo. Tento meio litro ainda antes do pequeno-almoço. Sinto que ajuda muito na retenção.»

  6. «A suplementação passou a fazer parte da minha vida. Com a Gira, tenho aprendido muito sobre o corpo feminino e as suas necessidades. Ouvir os especialistas dá-me um conhecimento incrível do que ajuda a viver melhor.»

  7. «Apostei na proteína e legumes em todas as refeições e quase nada de arroz, massa e batata.»

  8. «Gosto muito de ir a restaurantes e não abdiquei desse prazer. Faço escolhas conscientes. Não peço pão nem sobremesa. Retirar o açúcar tem efeitos imediatos na energia e no funcionamento do organismo.»

  9. «Procurar paz a cada dia. Desligar do que me provoca picos de stress e equilibrar com a adrenalina que é uma constante na minha profissão.»

  10. «Ser feliz. Uma escolha diária.»

Veja, agora, na galeria que preparámos para si, as mudanças feitas por Cristina Ferreira.

Fora do Estúdio

Helena Sacadura Cabral, mãe de Paulo Portas, envia mensagem à mãe de Cláudio Ramos

Há 2h e 40min

O que come Cristina Ferreira para estar incrível aos 47 anos? Refeições deixaram de ter isto

Há 3h e 2min

O hábito matinal simples e sem custos que mantém Cristina Ferreira em forma

Há 3h e 6min

A 'Menina da Meteorologia' foi um ícone televisivo com 20 anos. Agora, com 54, está irreconhecível

Ontem às 11:53

Lembra-se da 'Menina da Meteorologia'? Veja como está passados 34 anos

Ontem às 10:03

Rosto de irmã de Renato Seabra torna-se público. E por uma razão inesperada

19 ago, 12:34

Atriz da TVI anuncia gravidez aos 46 anos: «Não desistam de vocês mesmas»

19 ago, 10:53

Costuma ficar inchada? Siga a dica de Cristina Ferreira e elimine estes 3 alimentos

18 ago, 11:37
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira questiona atriz grávida aos 46: «A ideia de que vais ter menos tempo que uma mãe aos 20 está presente?»

Ontem às 11:34

Quando a mãe quase deixou de andar e o pai lutava contra um cancro, foi o filho de 13 anos quem cuidou deles

Ontem às 11:54

Nuno Brito foi visto bem íntimo com uma ex-concorrente... E não vai acreditar quem

Há 2h e 56min

Cristina Ferreira comenta rumores sobre Diogo Bordin e António Leal e Silva: «Não se fala de outra coisa»

Há 2h e 40min

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

Ontem às 16:00

Ideias para variar das sandes e batatas fritas na praia. Isto é o que deve ter na geleira

19 ago, 15:41

20 receitas fáceis para levar para a praia (sem recorrer às sandes)

19 ago, 15:30

Aprenda a fazer a clássica omelete francesa sem sair de casa

18 ago, 14:30

Fotos

O que come Cristina Ferreira para estar incrível aos 47 anos? Refeições deixaram de ter isto

Há 3h e 2min

O hábito matinal simples e sem custos que mantém Cristina Ferreira em forma

Há 3h e 6min

Especialista revela o local surpreendente que preserva o pão fresco por mais tempo

Ontem às 17:00

Este alimento é a solução para quem quer tirar o pão da sua alimentação

Ontem às 16:30