Quem é o famoso jornalista, ex-marido de Iva Domingues e pai da filha desta?

Iva Domingues, conhecida pela sua carreira como apresentadora e comentadora, teve um relacionamento com um dos jornalistas mais reconhecidos da televisão portuguesa: Pedro Mourinho. O casal esteve lado a lado durante vários anos, tendo, juntos, dado as boas-vindas à filha, um dos maiores presentes que a vida lhes poderia dar. A filha do ex-casal, Carolina, com, agora, 22 anos, é várias vezes o centro das atenções nas redes sociais, com ambos os pais a demonstrar carinho por esta.

Pedro Mourinho, para além da sua vida pessoal, é amplamente reconhecido pela sua carreira profissional. Com anos de experiência no mundo do jornalismo, tornou-se uma figura de destaque, sendo um dos nomes mais respeitados no jornalismo televisivo português.

Após o fim do casamento, Iva Domingues e Pedro Mourinho continuam a manter uma relação cordial e de respeito, centrada na educação e bem-estar da filha. O casal não costuma partilhar muitos detalhes sobre a sua vida pessoal, mas é sabido que a prioridade para ambos sempre foi o bem-estar da filha, que cresceu rodeada de amor e cuidados.

