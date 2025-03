Quem é o irmão de Cláudio Ramos que conquistou o coração de Joana Diniz? Veja as imagens!

Joana Diniz foi uma das participantes mais marcantes do «Secret Story 4», onde conheceu Luís Nascimento, irmão de Cláudio Ramos, com quem manteve uma relação amorosa. Depois de vários anos afastada dos reality shows, Joana voltou à ribalta ao participar no «Secret Story - Desafio Final», onde ficou em terceiro lugar.

Recentemente, a jovem esteve no programa «Dois às 10», conduzido por Cristina Ferreira, para falar sobre a sua participação nesta última edição. Durante a conversa, Joana foi questionada sobre a sua relação com Luís Nascimento e foi clara ao afirmar que continua a manter uma boa relação com este.

Além disso, Joana fez questão de destacar a boa relação que mantém com a família de Luís Nascimento. «São pessoas fantásticas, muito queridas», afirmou, evidenciando a relação positiva que tem com os seus antigos sogros. A ex-concorrente do «Secret Story» recordou ainda um período da sua vida em que teve uma convivência próxima com a família de Cláudio Ramos, revelando que chegou a viver com a mãe do apresentador. «Vivi com a mãe do Cláudio», contou. «Convivi também com a filha dele, Leonor, desde que ela tinha oito anos. Agora tem 20 anos», completou Joana, mostrando a proximidade que sempre teve com a família.

A conversa continuou com Joana a expressar grande respeito e admiração por Cláudio Ramos. «Sempre tive respeito por ele e por toda a família», disse. «Gosto muito dele e acho que ele é merecedor de tudo aquilo que está a conquistar na vida. Ele é incrível», concluiu, referindo-se ao apresentador da TVI com palavras de carinho e reconhecimento.

Depois de ter terminado a relação com Joana Diniz, Luís Nascimento voltou a encontrar o amor ao lado de Teresa Ferraz, com quem teve uma filha. Carolina tem agora três anos.