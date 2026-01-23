Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
À procura de destinos de férias para 2026? Este paraíso de águas quentes está a menos de 2 horas de Portugal
Há 12 min
Proximidade entre Francisco Monteiro e Márcia Soares é cada vez mais evidente: «Derreti com a última foto»
Há 1h e 0min
Estado oferece apoio de até 1500 euros para comprar bicicleta. Candidaturas estão quase a encerrar
Há 1h e 12min
Estava a 500 metros de casa quando a vida mudou para sempre: «Quando pedem para falar numa sala à parte nunca é bom»
Há 1h e 27min
Rosto da TVI recorda com mágoa conversa com o pai antes de ele morrer: «Estávamos chateados e eu disse...»
Há 2h e 40min
Mata a mãe porque não queria que ela cortasse o cabelo à filha. Criança de 5 anos assistiu ao crime
Hoje às 13:06
Após ficar paraplégico, Diogo deu liberdade à namorada para o deixar. O que ouviu depois não deixa ninguém indiferente
Hoje às 11:59
Depois de ficar paraplégico, Diogo decidiu "libertar" a namorada. A atitude dela emociona todos
Hoje às 11:53