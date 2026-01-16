Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
«Se me encostar aqui, adormeço»: a doença que Rita sofre quase a colocou em risco de vida
Há 1h e 11min
Psicóloga comenta crime polémico: “Custa-me horrores dizer isto, mas eu prefiro proteger a sociedade”
Há 1h e 18min
Insólito. Há meses que Patrícia é atormentada à porta de casa e não consegue identificar quem o faz
Há 1h e 50min
Este é o ritual que muita gente anda a fazer ao chegar a casa para afastar o mau-olhado
Há 1h e 52min
Patrícia vive aterrorizada por atos de vandalismo. Nos últimos seis meses, viu os pneus do seu carro furados 29 vezes
Há 2h e 4min
Como é viver com a doença do sono? Em direto, Patrícia confessa: “Se me encostar aqui, adormeço”
Há 2h e 6min